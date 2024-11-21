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Konya'da 'Change' Operasyonunda 117 Şüpheli Gözaltına Alındı

Konya'da 'Change' Operasyonunda 117 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Konya'da bu yıl düzenlenen 'change' arac operasyonlarında 117 şüpheli gözaltına alındı. Gümrük kaçağı ve hasarlı araçların motorlarının çalıntı araçlara takılmasıyla ilgili yapılan çalışmalarda 150 araca 'change' yapıldığı belirlendi. Gözaltına alınanlardan 5'i tutuklanırken, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.

Konya'da bu yıl düzenlenen "change" araç operasyonlarında 117 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı ve başta deprem bölgesi olmak üzere Türkiye genelinden getirilen hasarlı araçların motorlarını çalıntı ve hurda araçlara takanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu yıl yapılan çalışmalarda, 150 araca "change" yapıldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 117 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Atilla Hancı - Güncel
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