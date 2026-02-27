Haberler

Akşehir'de Usulsüz Banka İşlemi: 2 Tutuklama

Güncelleme:
Konya'nın Akşehir ilçesinde, para karşılığı kullandıkları banka hesaplarından usulsüz işlem yaptıkları belirlenen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

M.M. ile A.Ö, banka hesaplarını kullanmaları karşılığında para teklif eden kişilere kimlik ve hesap bilgilerini verdi.

Bir süre sonra, banka hesaplarında yüksek miktardaki şüpheli para hareketliliğini fark eden M.M. ve A.Ö, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

İhbar üzerine çalışma başlatan Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobille Adana'dan Akşehir'e gelen Ö.A.Ç, E.S. ve R.A'yı gözaltına aldı.

Yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.A.Ç. ve E.S. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, R.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Savaş Güler
