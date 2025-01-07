Konya'da Bandrolsüz 1822 Kilogram Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 1822 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kadınhanı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu durdurdukları bir tırda arama yaptı.

Yapılan aramada 1822 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Tır şoförü, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.