Konya'da Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri Başladı

Konya'da Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri Başladı
Konya'da Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası, temiz çevre ve doğa koruma hedefiyle çeşitli etkinlikler sunuyor. 22 Eylül'e kadar bisiklet tramvayı ücretsiz hizmet verecek ve bisiklet tamir hizmetleri sağlanacak.

Konya'da "Avrupa Hareketlilik Haftası" düzenleniyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, yeni nesillere temiz bir çevre bırakmak, doğayı korumak, hava kirliliğini önlemek amacıyla düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Bisikletle gidenlere reflektörlü şerit dağıtımı, bisiklet destek aracı ile mahallelerde ücretsiz bisiklet tamiri gibi faaliyetlerin yapılacağı hafta kapsamında 22 Eylül'e kadar bisiklet tramvayı da ücretsiz hizmet verecek.

Karaağaç Mahalle Muhtarı Fikret Akar, gazetecilere, çocukların gerçekleştirilen ücretsiz bisiklet tamiriyle çok mutlu olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Anıl Kuru - Güncel
