Konya Büyükşehir Belediyesi "Okçuluk Turnuvası" düzenledi
AA - Havva Dereağzı - Güncel
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Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel sporların yaşatılması amacıyla Okçuluk Turnuvası gerçekleştirildi.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel sporların yaşatılması amacıyla Okçuluk Turnuvası gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Saraçoğlu Atletizm Tesisleri'nde beş ayrı yaş grubunda gerçekleşen turnuvaya 7 antrenör, 53 sporcunun katıldığı belirtildi.
Okçuların klasik (olimpik) yay ve makaralı yay olmak üzere iki kategoride yarıştığı aktarılan açıklamada, "Birinci grupta 13-14, ikinci grupta 11-12, üçüncü grupta 15-16, dördüncü grupta 18-19 yaş ve beşinci grupta 20 yaşın üstündekiler hedefi 12'den vurmak için mücadele etti. Heyecanlı ve çekişmeli geçen turnuvanın ardından dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi." ifadesine ye verildi.
AA / Havva Dereağzı - Güncel