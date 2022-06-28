Konya Büyükşehir Belediyesi 'Okçuluk Turnuvası' düzenledi

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel sporların yaşatılması amacıyla Okçuluk Turnuvası gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Saraçoğlu Atletizm Tesisleri'nde beş ayrı yaş grubunda gerçekleşen turnuvaya 7 antrenör, 53 sporcunun katıldığı belirtildi.

Okçuların klasik (olimpik) yay ve makaralı yay olmak üzere iki kategoride yarıştığı aktarılan açıklamada, "Birinci grupta 13-14, ikinci grupta 11-12, üçüncü grupta 15-16, dördüncü grupta 18-19 yaş ve beşinci grupta 20 yaşın üstündekiler hedefi 12'den vurmak için mücadele etti. Heyecanlı ve çekişmeli geçen turnuvanın ardından dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi." ifadesine ye verildi.