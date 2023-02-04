Konvoy ile yolu trafiğe kapatıp, meşale yakarak halay çektiler Güncel Haberler ADANA'da asker uğurlama konvoyundakiler, kentin işlek bulvarını araçlarıyla trafiğe kapatıp, meşale yakarak yol ortasında halay çekti. ADANA'da asker uğurlama konvoyundakiler, kentin işlek bulvarını araçlarıyla trafiğe kapatıp, meşale yakarak yol ortasında halay çekti. Konvoydaki bir kişinin o anları ilişkin cep telefonuyla çekip paylaştığı görüntüler, tepki çekti. Olay, dün gece saatlerinde Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı müze alt geçidinde meydana geldi. Asker uğurlamak için bir araya gelip konvoy oluşturanlar, kentin en işlek bulvarında araçlarıyla yolu trafiğe kapattı. Araçlarından inen grup, meşale yakıp, askere gidecek arkadaşlarını da omuzlarına alarak yolda halay çekti. Konvoydaki bir kişi, o anları cep telefonlarıyla kayda alıp, sosyal medyadan paylaştı. Görüntüleri izleyen bazı vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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