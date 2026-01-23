İlk konut kredilerine kolaylık geliyor

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen Finansal İstikrar Komitesi toplantısında, ilk kez konut alacaklar için konut kredilerindeki sınırlamalar ele alındı. Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Genel Başkanı Hakan Akçam, "Öngörülen sistemde yaklaşık yüzde 1,20 oranında faiz, 2 milyon lira olan konut kredisi limitinin artırılması, vadenin uzatılması ve daha düşük taksitlerle kredi kullandırılması gündemde" dedi.

Finansal İstikrar Komitesi, önceki gün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Toplantıda, bankacılık sektörünün genel görünümü ve ilk kez konut alacaklar için konut kredilerindeki sınırlamalar ele alındı. Konuyla ilgili açıklama yapan TEDB Genel Başkanı Hakan Akçam, dar gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştıracak yeni bir model üzerinde çalışıldığını belirterek, "Hazine ve Maliye Bakanlığımızın iki gün önce yaptığı açıklamaya göre, finansal istikrar komitesindeki değerlendirmelerde dar gelirli vatandaşın konut almada, konuta erişimde daha farklı bir modelle kredi çekmesinin yolunu daha da kolaylaştıracak bir sistemin hazırlığı içerisinde olduklarını beyan ettiler" ifadelerini kullandı.

'BU DURUM FIRSATÇILIĞA ÇEVRİLMEMELİ'

Konut kredisi faizlerinin yüksek olduğu bir dönemde böyle bir uygulamanın önemli olduğunu söyleyen Akçam, "Ancak faizlerin aşağı inmesiyle birlikte fiyatların yukarı çıkmasına yönelik bir tepki oluşmaması lazım. Gayrimenkul sahiplerinin bu durumu fırsatçılığa çevirmemesi gerekiyor. Bakanlığın ve diğer kurumların denetim mekanizması ciddi bir şekilde çalışıyor" dedi.

Söz konusu düzenlemenin kiralara da mutlaka etki edeceğini belirten Hakan Akçam, "Gayrimenkulde arz yukarı çıktığında ve talebi karşıladığında fiyatların da normal bir seyre dönmesi kaçınılmazdır. Gün içerisinde fiyat artıran ev sahipleriyle ilgili şikayetler alıyoruz. Biz emlak danışmanları olarak fiyat yükselten tarafın savunucusu değiliz. Fiyat neyse, piyasanın altında olmamak kaydıyla, satış ve kiralama süreçlerini bu şekilde yönetiyoruz. Bu düzenleme, hükümetimizin dar gelirli vatandaşa uygulayacağı güzel bir sistemdir" değerlendirmesinde bulundu.

'KONUT KREDİSİ FAİZLERİ GERİLEYECEKTİR'

Planlanan düzenlemeye ilişkin beklentilerini de paylaşan Akçam, "Öngörülen sistemde yaklaşık yüzde 1,20 oranında faiz, 2 milyon lira olan konut kredisi limitinin artırılması, vadenin uzatılması ve daha düşük taksitlerle kredi kullandırılması gündemde. Bunun devlet eliyle yapılması çok ciddi bir avantaj. Daha önceki sistemde olduğu gibi, bu yola ilk etapta devlet bankalarıyla çıkılacağını düşünüyoruz. Merkez Bankası'nın son adımlarıyla birlikte önümüzdeki günlerde faiz oranları her ay düşerek gidecek. Konut kredisi faizleri de buna paralel olarak gerileyecektir" ifadelerini kullandı.