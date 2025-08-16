Konkordato Gider Avansı Tarifesi'nde Değişiklik

Adalet Bakanlığının Konkordato Gider Avansı Tarifesi'ne ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, konkordato talebinde bulunurken "her türlü tebligat ve posta ücretleri", "bilirkişi ve konkordato komiseri ücretleri", "ilan ücreti", "iflas gideri" ile "dosyanın bölge adliye mahkemesi ve Yargıtaya gidiş dönüş ücretleri" gibi giderler için mahkeme veznesine yatırılması gereken gider avansı tarifesinde değişikliğe gidildi.

Konkordato talep edilirken bildirilen alacaklı sayısının 3 katı tutarında tebligat gideri, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanacak 7 ilan bedelinin asgari tutarı olan 2 bin lira ödenecek.

Ayrıca Resmi İlan Fiyat Tarifesi'nde belirlenen Basın İlan Kurumunun resmi ilan portalında 7 ilan bedelinin asgari tutarı, ilgili kurum ve kuruluşlara yapılacak bildirim için 50 iadeli taahhütlü posta ücreti, bir bilirkişi için Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi'nde belirlenen ücretin üç katı tutarı da yatırılacak.

Konkordato komiseri olarak görevlendirilecek kişi için asgari 2 bin 600 lira üzerinden hesaplanan geçici mühlet süresini kapsayacak şekilde 5 aylık ücret tutarı ile diğer iş ve işlemler için 1300 lira ve iflasa tabi olanlar yönünden 53 bin lira iflas gideri de avans olarak ödenecek.

Gider avansının kullanılmayan kısmı, hükmün kesinleşmesinden sonra talepte bulunana iade edilecek.