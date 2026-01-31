Haberler

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Maden Sahasında Göçük: En Az 200 Ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Rubaya kentindeki koltan madenlerinde meydana gelen göçüklerde en az 200 madenci yaşamını yitirdi. Ölenlerin çoğu elle madencilik yapan kişilerin yanı sıra kadınlar ve çocukları da kapsıyor. Madenler, 23 Mart Hareketi isyancı grubunun kontrolünde.

KİNŞASA, 31 Ocak (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Rubaya kentindeki koltan sahalarında bazı maden kuyularının çökmesi sonucu en az 200 madenci hayatını kaybetti.

23 Mart Hareketi isyancı grubunun sözcüsü cuma günü yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin büyük bölümünün elle madencilik yapan kişiler olduğunu, ölenler arasında kadınlar ve çocukların da bulunduğunu söyledi.

Göçüklerin, isyancıların Nisan 2024'ten bu yana kontrolünde bulunan Rubaya'daki farklı koltan madenlerinde çarşamba ve perşembe günleri meydana geldiği bildirildi.

Kolumbit-tantalit olarak da bilinen koltan, ileri elektronik cihaz üretiminde kullanılan nadir bir metal olan tantalin başlıca kaynağı. Birleşmiş Milletler verilerine göre, Rubaya madenleri tek başına küresel tantal arzının yaklaşık yüzde 15'ini karşılıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında

Şafak vakti düğmeye basıldı! 11 ünlü isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekran başındakileri şoke eden sahne: RTÜK'ün telefonları kilitlendi

Ekran başındakileri şoke eden sahne: RTÜK'ün telefonları kilitlendi
Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?

Anlaşma sonrası ilk açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Süreç neden tamamlanmadı! İşte Lookman transferinde son durum

Süreç neden tamamlanmadı! İşte Lookman transferinde son durum
İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi

İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi
Ekran başındakileri şoke eden sahne: RTÜK'ün telefonları kilitlendi

Ekran başındakileri şoke eden sahne: RTÜK'ün telefonları kilitlendi
Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu

Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Kredi kartı ve kredilere kapsamlı düzenleme

Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme