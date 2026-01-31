Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Maden Sahasında Göçük: En Az 200 Ölü

KİNŞASA, 31 Ocak (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Rubaya kentindeki koltan sahalarında bazı maden kuyularının çökmesi sonucu en az 200 madenci hayatını kaybetti.

23 Mart Hareketi isyancı grubunun sözcüsü cuma günü yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin büyük bölümünün elle madencilik yapan kişiler olduğunu, ölenler arasında kadınlar ve çocukların da bulunduğunu söyledi.

Göçüklerin, isyancıların Nisan 2024'ten bu yana kontrolünde bulunan Rubaya'daki farklı koltan madenlerinde çarşamba ve perşembe günleri meydana geldiği bildirildi.

Kolumbit-tantalit olarak da bilinen koltan, ileri elektronik cihaz üretiminde kullanılan nadir bir metal olan tantalin başlıca kaynağı. Birleşmiş Milletler verilerine göre, Rubaya madenleri tek başına küresel tantal arzının yaklaşık yüzde 15'ini karşılıyor.