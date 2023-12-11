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Komşusu Otomobilini Çizdi, 350 Bin TL Zarar Verdi

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Antalya'da Deniz Güneş Kumsal'ın 16 gün önce 1,5 milyon TL'ye satın aldığı otomobili taş parçası ile boydan boya çizerek 350 bin TL'lik zarar veren komşusu gözaltına alındı.

ANTALYA'da Deniz Güneş Kumsal'ın 16 gün önce 1,5 milyon TL'ye satın aldığı otomobili taş parçası ile boydan boya çizerek 350 bin TL'lik zarar veren komşusu C.Ö., gözaltına alındı.

Olay, 6 Kasım'da Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Olay gününden 16 gün önce bayiden 1,5 milyon TL'ye otomobil satın alan Deniz Güneş Kumsal, akşam saatlerinde park ettikten sonra evine çıktı. 1 saat sonra otomobilin yanına giden Kumsal, aracın boydan boya çizildiğini görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kumsal, sitenin kamera görüntülerini gelen polis ekiplerine verdi. Görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelinin emekli komşu C.Ö. olduğunu belirledi.

YERDEN TAŞ ALARAK ÇİZDİ

Görüntülerde; C.Ö.'nün elinde çöp torbalarıyla siteden çıktığı, daha sonra park halindeki otomobile yöneldiği, yerden taş parçası alarak aracı boydan boya çizdiği, ardından taşı atarak siteye girmesi yer aldı. Kumsal, zararını karşılayamayan C.Ö. hakkında şikayetçi oldu. Gözaltına alınıp, polis merkezine götürülen C.Ö., ifadesinin ardından serbest kaldı.

'DAHA ÖNCE DE BENZER OLAYLAR YAPMIŞ'

Promosyon baskı işleriyle uğraşan Deniz Güneş Kumsal, "Otomobilimi akşam saatlerinde bulunduğu yere park ettim. 1 saat sonra arabanın oraya gittiğimde çizildiğini gördüm. Olayı polise bildirdikten sonra güvenlik kameralarına bakınca kimin çizdiğini fark ettik. Otomobili 16 gün önce bayiden 1,5 milyon TL vererek almıştık. 14 gündür de bulunduğu yere park ediyorduk. Arabayı çizen kişiyi tanımıyorum. Kendisinden şikayetçi olduk. Bu kişi daha önce de benzer olaylar yapmış. Büyük ihtimal ile 6 parçası değişecek ve yaklaşık 350 bin TL'lik zararım var. 'Zararı karşılayın' diyorum. 'Mahkeme ne sonuca varırsa, ona göre bir şeyler yaparız' diyorlar. 16 günlük otomobilim ile büyük mağduriyet yaşadım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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