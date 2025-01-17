Üye Girişi
Haberler
Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı

Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyükleri heybede

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler
Özgür Özel: Savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz

"Bu bir savaş ilanıdır"
İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı

İsrail Savaş Kabinesi ateşkesi onayladı

Kombi Bakım Kampanyasıyla 150 Kişiyi Dolandıran Şüphelilere Tutuklama

Kombi Bakım Kampanyasıyla 150 Kişiyi Dolandıran Şüphelilere Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de 'kombi bakımı kampanyası' bahanesiyle dolandırıcılık yapan bir şüpheli daha tutuklandı. 26 ilde 150'ye yakın mağdur oluşturulduğu ve toplamda 1,5 milyon lira dolandırıcılık yapıldığı bildirildi.

"Kombi bakımı kampanyası" bahanesiyle 26 ilde 150'ye yakın kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan bir şüpheli daha Kırşehir'de tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla kendilerine ulaşarak "kombi bakımı kampanyası" yaptıklarını belirten kişilerce dolandırıldıklarını iddia eden 3 mağdurun şikayeti üzerine başlattığı çalışma kapsamında bir şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Kırşehir Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonla Antalya'da yakalanarak kente getirilen Y.B, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

"Kombi bakımı kampanyası" bahanesiyle 26 ilde 150'ye yakın kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle Kırşehir'de gözaltına alınan L.D, D.A, Y.V. ve M.G. 10 Ocak'ta tutuklanmış, zanlıların Kırşehir'in yanı sıra daha önce Ankara, İzmir, Eskişehir, Konya, Karabük, Aydın, Afyonkarahisar, Sinop, Amasya, Bartın, Kırıkkale, Çanakkale, Antalya, Manisa, Denizli, Burdur, Kütahya, Balıkesir, Isparta, Uşak, Muğla, Aksaray, Bilecik, Giresun ve Çankırı olmak üzere 26 ilde çok sayıda dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri, 1,5 milyon liranın üzerinde gelir elde ettikleri tespit edilmişti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
img

Sevilen dizide flaş ayrılık! Başrol oyuncusu veda ediyor
img

Altında yeni seviye! Eski fiyatların hepsini unutun
img

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan 'Erdoğan' pankartı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan sürpriz adım
Gerçekleşirse bir ilk olacak: Galatasaray'dan tarihe geçecek transfer hamlesi

Galatasaray'dan tarihe geçecek transfer hamlesi
Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı
Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL

Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL
Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama

Suriye'nin gümrük kararı sonrası bakanlık ilk adımı attı
Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın doğum yardımı için çok konuşulacak yorum

Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın açıkladığı doğum yardımına olay yorum

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.