Kolombiya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı Yardımcısı Restepo, ABD'de temaslarda bulundu

Kolombiya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı Yardımcısı Jose Manuel Restrepo başkanlığındaki heyet, ABD ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığında Rubio ile bir araya gelen Restrepo başkanlığındaki heyet, görüşmede ikili ticaretin geliştirilmesi, yatırımların artırılması ve ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik fırsatların ele alındığını bildirdi.

Restrepo, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, şunları kaydetti:

" Kolombiya'nın 'Amerika'nın Kalkanı' (Escudo de las Americas) girişimine katılma iradesini yineledik. Güvenlik, yasa dışı tarım ürünleriyle mücadele, kamu düzeninin yeniden sağlanması ve silahlı kuvvetlerimizin güçlendirilmesi konularında, ulusal egemenliğe tam saygı temelinde işbirliğinin artırılması yönündeki kararlılığımızı da vurguladık."

İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin Kolombiya halkına "somut faydalar" getireceğini dile getiren Restrepo, "Tüm bu adımlar, başta en savunmasız kesimler olmak üzere Kolombiyalı ailelere verdiğimiz taahhüdün bir gereğidir. ABD ile ittifakımızın güçlendirilmesi, daha fazla istihdam yaratılmasına, hanehalkı gelirlerinin artırılmasına ve Kolombiya'nın ihtiyaç duyduğu sosyal dönüşümün hızlandırılmasına katkı sağlayacaktır." açıklamasında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin Kolombiya'nın yeni hükümetiyle ilişkileri güçlendirme konusunda kararlı olduğunu ifade etti.

Rubio, "ABD ve Kolombiya arasındaki ortaklığın geleceğini ele almak üzere Kolombiya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirmek ve ekonomik bağları genişletmek için seçilmiş Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın yeni hükümetiyle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Restrepo başkanlığındaki Kolombiya heyeti, ABD Kongresinde Cumhuriyetçi ve Demokrat üyelerle de bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Heyet, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Batı Yarımküre Alt Komitesince düzenlenen "Kolombiya İçin Yeni Bir Başlangıç" başlıklı oturuma katıldı.

"Kolombiya halkı, Espriella'yı seçerek refah, güvenlik ve demokrasiyi tercih etti"

Kongre üyesi Maria Elvira Salazar'ın başkanlığında düzenlenen oturumda, her iki partiden milletvekilleri de yeni hükümet döneminde Kolombiya'nın ABD'nin en önemli müttefiklerinden biri olmayı sürdürmesinin önemine dikkati çekti.

Salazar, oturumun açılışında yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Kolombiya halkı, Espriella'yı seçerek refah, güvenlik ve demokrasiyi tercih etti. Kendisi, ABD'nin cesur bir müttefiki olma taahhüdünde bulundu, uluslarımızın Batı Yarımküre genelinde özgürlük, güvenlik ve fırsatlar gibi ortak bir davayı paylaşması nedeniyle bu taahhüdü memnuniyetle karşılıyoruz."

Kolombiya'da Ulusal Seçim Konseyi (CNE) tarafından resmen seçilmiş Cumhurbaşkanı ilan edilen Abelardo de la Espriella, 7 Ağustos'ta görevi mevcut Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'dan devralacak.