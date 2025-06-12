Kolombiya'da Çalışma Reformu Halk Oylamasına Taşınıyor

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Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Senato tarafından 3 kez reddedilen çalışma reformunu halk oylamasına sunmak için kararname imzaladı. Reformda yer alan maddeler arasında çalışma süresinin kısaltılması ve işçilerin sosyal güvenceleri bulunuyor.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Senato tarafından 3 kez reddedilen çalışma reformunu halk oylamasına taşıyacak kararnameyi imzaladığını bildirdi.

Petro, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, kararnamenin yasal zemine oturması için metni Anayasa Mahkemesi'ne sunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Petro, "Halkın anayasal iradesini ifade etmesi için halk oylamasını çağrıştıran kararnamemi imzaladım. Ancak referandumda sorulacak maddeler Kongre tarafından yasalaştırılırsa oylamadan önce bu süreç iptal edilebilir." ifadesini kullandı.

Referandumda halka yöneltilmesi planlanan 12 soru arasında, günlük çalışma süresinin 8 saate indirilmesi, tatil ve pazar günleri için mesai ücretinin yüzde 75'ten yüzde 100'e çıkarılması, platform ekonomisinde çalışanlara sosyal güvence sağlanması, tarım işçilerine adil ücret verilmesi ve taşeron çalışmanın sona erdirilmesi gibi maddeler yer alıyor.

Muhalefet, halk oylaması kararnamesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu savunarak, bu yetkinin Senato'ya ait olduğunu ve tasarının zaten Kongre tarafından reddedildiğini hatırlattı.

Kolombiya basınına göre, çalışma reformu halk oylamasına 7 Ağustos'ta sunulacak.

Bu arada Cali kentini ziyaret eden Petro, çalışma reformunu desteklemek için şehir merkezinde toplanan kalabalığa hitap edecek.

Ne olmuştu?

Petro hükümetinin işçi haklarına ilişkin 12 sorudan oluşan halk oylaması talebi, Senato tarafından kabul edilmemişti.

Sol görüşlü hükümetin hazırladığı işçi haklarına dair 12 sorudan oluşan referandum talebi, 47 kabul oyuna karşılık 49 oyla reddedilmişti.

Oylama sonucunu muhalefet milletvekilleri sevinçle karşılarken iktidar partisi milletvekilleri ise oylamanın hileli olduğunu öne sürmüştü.

Cumhurbaşkanı Petro, Çin ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Senato Başkanı Cepeda'ya "sert" tepki göstererek halka protesto çağrısında bulunmuştu.

Petro, Senato tarafından reddedilen çalışma reformunu halk oylamasına sunmak için 4 Haziran'da adım atacaklarını duyurmuştu.

Senato Başkanı Efrain Cepeda ise gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin kararnameyle referandum düzenlemesinin yasaları ihlal edeceğini savunmuştu.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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