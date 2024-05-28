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Kocasinan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen ilkokullar arası satranç turnuvası başladı

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Kocasinan Belediyesi, Kocasinan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilciği işbirliğiyle düzenlenen ilkokullar arası satranç turnuvası başladı. 110 okuldan 560 sporcu katıldığı turnuva, 2 gün sürecek.

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilciği işbirliğiyle düzenlenen ilkokullar arası satranç turnuvası başladı.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde 2 gün sürecek turnuvaya, 110 okuldan 560 sporcu katılıyor.

Müsabakaların açılışında konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çocukların turnuvayla hem eğlendiğini hem de öğrendiğini söyledi.

Turnuvaya katılan öğrencilere başarı dileyen Çolakbayrakdar, şöyle konuştu:

"Geleceğimizin teminatı yavrularımıza yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgili her alanda eğitim vererek, onların sosyalleşmesine, fiziksel ve zihinsel yönden gelişmelerine katkı sağlıyoruz. Bu noktada çocukları ve gençleri satranç ile buluşturmak ve satranca olan ilgilerini artırmak amacıyla turnuva düzenledik. Büyük ve güçlü Türkiye'nin geleceğini yetiştirmek için bu tur organizasyonları artırarak, devam ettireceğiz."

Programa Kocasinan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail İslambay Çelik, Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Veysi Arslan, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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