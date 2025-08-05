Kocasinan'da Yeni Sosyal Tesisin İnşaatı Yüzde 95 Tamamlandı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yunusemre Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşaat çalışmalarının yüzde 95'i tamamlanan sosyal tesisi inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, yapımı devam eden tesiste çalışmaları kontrol ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamalarda görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, sosyal tesisin, vatandaşların sosyal ve sportif ihtiyaçlarına cevap vereceğini ifade etti.

Vatandaşların yaşam kalitesini artıracak sosyal alanlar kazandırmaya devam edeceklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Yunusemre Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanı içerisinde yer alan sosyal tesis inşaatımızda sona yaklaşmış bulunmaktayız. Hanım kardeşlerimiz için ayrı bir havuzun, erkekler için ise özel spor ve havuz alanlarının yer aldığı bu tesisin inşaatı yüzde 95 oranında tamamlandı. Şu anda iç kısımlarda ince işçilik ve bazı eksiklerin giderilmesi süreci devam etmektedir. Bu eksikliklerin tamamlanmasının ardından, Yunusemre ve Barbaros ile Turgutreis mahalleleri başta olmak üzere çevrede yaşayan tüm hemşehrilerimizin faydalanabileceği modern bir sosyal tesisi hizmete açmış olacağız."