Kocasinan'da Kentsel Dönüşüm Projesi Devam Ediyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Seyrani Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Sümer Yenimahalle bölgesinde devam eden çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yetkililerden bilgi alan Çolakbayrakdar, projeyle bölgeye yalnızca spor tesisi değil, aynı zamanda parklar ve çeşitli sosyal etkinliklerin gerçekleştirilebileceği alanların da kazandırılacağını ifade etti.

Projeyi en kısa sürede tamamlayarak vatandaşların kullanımına sunacaklarını belirten Çolakbayrakdar, ilçeyi hak ettiği şekilde daha ileri noktalara taşımak için yoğun gayret sarf ettiklerini, 7'den 70'e herkese hitap edecek projeler hazırladıklarını kaydetti.