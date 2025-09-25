Haberler

Kocasinan'da 200 Milyon Liralık Asfaltlama Çalışmaları Devam Ediyor

Kocasinan'da 200 Milyon Liralık Asfaltlama Çalışmaları Devam Ediyor
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Osman Kavuncu ve Erkilet bulvarlarını bağlayacak 3,5 kilometrelik bulvarın asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. 200 milyon liralık projede, 25 bin ton asfalt kullanılacak.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 200 milyon liraya mal olacak bulvardaki asfaltlama çalışmaları yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Osman Kavuncu ve Erkilet bulvarlarını kesintisiz olarak birbirine bağlayacak 3,5 kilometre uzunluğunda ve 50 metre genişliğindeki bulvarda incelemede bulundu.

Bölgedeki asfaltlama çalışmalarını yakından takip eden Çolakbayraktar, 200 milyon liralık çalışmaları sürdüren işçilere tatlı ikram ederek sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, gece gündüz demeden alın teri döken ekibine teşekkür ettiğini belirtti.

İlçenin sokaklarında, caddelerinde, mahalle aralarında ve ana bulvarlarda ekiplerinin olduğunu kaydeden Çolakbayrakdar, "İşte burada yanımda bulunan arkadaşlarımız bu işin kahramanları. Çalışmalar kapsamında 200 milyon liraya mal olacak yaklaşık 3,5 kilometre uzunluğunda ve 50 metre genişliğindeki güzergahta, 25 bin ton asfalt, 57 bin 500 ton temel malzeme ve 115 bin ton ariyet dolgu kullanılacak. Buradaki çalışmalar, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün yapacağı peyzaj ve yeşillendirme çalışmalarıyla devam edecek. Sayılı günler sonra da yol trafiğe açılacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
