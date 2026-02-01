Haberler

Kocasinan KAYÇEV ülke ekonomisine katkı sağlıyor

Güncelleme:
Kocasinan Belediyesi bünyesindeki KAYÇEV geri dönüşüm tesisi, günlük 40 ton atık işlemesiyle çevreye ve ekonomiye katkı sağlıyor. Başkan Çolakbayrakdar, geri dönüşümün önemine dikkat çekerek, projelerin Türkiye genelinde örnek alındığını belirtti.

Kocasinan Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve günlük 40 ton atık işleme kapasitesine sahip Kayseri Çevre Teknolojileri ve Enerji Sanayi Ticaret AŞ (KAYÇEV) geri dönüşüm tesisi, çevreye ve ekonomiye sunduğu katkılarla dikkati çekiyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, doğayı ve çevreyi korumak, gelecek nesillere daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir dünya bırakmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak adına atıkların geri dönüşümünün büyük önem taşıdığını belirtti.

Projelerinin Türkiye genelinde örnek alındığını vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Doğayı ve çevreyi korumak, gelecek nesillerimize daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir dünya bırakmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak adına atıkların geri dönüşümü büyük önem taşıyor. Bu bilinçle Kocasinan Belediyesi olarak çevreye yönelik ciddi yatırımlar yapıyor, sürekli yeni projeler geliştiriyoruz. Sadece Kocasinan için değil, Türkiye için çalışıyoruz. Tesisimizde kağıt, metal, plastik, cam, kompozit ambalaj ve katı atıklar ayrıştırılarak ekonomiye yeniden kazandırılıyor. Bu sayede hem doğal kaynaklarımız korunuyor hem de ciddi oranda elektrik ve petrol tasarrufu sağlanıyor."

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel


