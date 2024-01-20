Kocasinan Belediyesi Fidanlığında 320'den Fazla Türde Bitki Yetiştiriliyor

Kocasinan Belediyesinin fidanlığında iklime uygun 320'den fazla türde saksılı ağaç ve 450 binden fazla bitki yetiştiriliyor.

Kocasinan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bitkisel materyal temini açısından Türkiye'nin en büyük üretim ve lojistik üssü fidanlığının Kocasinan Belediyesi bünyesinde barındırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni ve farklı bitkilerin yetiştirildiği fidanlıklarının AR-GE faaliyeti yürüten üretim merkezi gibi çalıştığını vurguladı.

Çolakbayrakdar, Oruçreis ve Gömeç mahallelerindeki Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı fidanlıkta çeşitli bitkiler yetiştirdiklerini ifade ederek, ilçenin her bir köşesini yeşillendirmeye devam ettiklerini aktardı.

Kişi başına düşen yeşil alan miktarı bakımından Kocasinan ilçesini dünya standartlarının 2 katı üzerine çıkardıklarına dikkat çeken Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz tarafından fidanlıklarımızda ağaç ve çalı türü bitkiler ile mevsimlik çiçek üretimi yapılmaktadır. Oruçreis ve Gömeç bölgesinde bitki üretim merkezi gibi çalışan ve alt yapı ile yenileme çalışmalarının hızla devam ettiği fidanlıklar, toplam 50 bin metrekare alan üzerine kurulu olup, ağaç, çalı türü bitki, tıbbi ve aromatik bitki, iç mekan çiçek olmak üzere toplam 450 binden fazla bitki bulunmaktadır. Tüm bunların yanı sıra 10 bin metrekarelik alanda kurulu tesiste günlük bin metreküp bitkisel harç üretimi yapılmaktadır."

Çolakbayrakdar, fidanlıklarda yetiştirilen bitkilerle Kayseri ve ülke ekonomisine katkı sağladıklarını dile getirdi.