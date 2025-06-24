Kocasinan Belediye Başkanı'nın Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'na Tebriği

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Avrupa ikincisi olan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nı tebrik etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü ve Türkiye Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nın kalecisi Hacı Ömer Arslantürk'ün yer aldığı milli takım, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Açık Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz'e 4-2 yenilerek ikinci oldu.

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü Uğur Arı'nın yer aldığı Down Sendromlular Futsal Milli Takımı tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, özel çocukların başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını belirtti.

Tüm ekibi kutlayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"İki defa Avrupa Şampiyonası'nın ardından geçtiğimiz yıllarda dünya üçüncüsü, geçen yıl dünya ikincisi ve şimdi de Avrupa ikincisi olarak bizlere bu gururu yaşattılar. İnşallah bu başarıyı dünya şampiyonası ile taçlandırarak ay-yıldızlı bayrağımızı yeniden dalgalandırırlar. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalanması ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesi için desteklerimiz artarak sürecek. Özellikle Kocasinan Spor Kulübü'nde özel çocuklarımızın sahip oldukları yetenekleri ortaya çıkarma konusunda da onlara önderlik ediyoruz. Hizmetlerimiz sayesinde özel çocuklarımız büyük bir başarı hikayesi yazıyor. Özel çocukların başaramayacağı hiçbir şey yok. Onların hayatını kolaylaştırmak için desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz. Kocasinan Belediyesi olarak elimizden geldiğince sporun farklı branşlarında destek vermeye devam ediyoruz. Bireysel spor, futbol ve diğer alanlarda desteklerimiz sürecek."