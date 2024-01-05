Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan ve 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceleyen Yavuz, AA Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu'ndan bilgi aldı.

Yavuz, "Deprem: Umut" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aralıksız çalışma", "Gazze-Kanıt" kategorisinde Shadi Al Tabatibi'in "Yıkım" ile Mostafa Alkharouf'ın "Kanıt" fotoğraflarını oyladı.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde Tahsin Ceylan'ın "Deniz anaları" fotoğrafını seçen Yavuz, "Haber"de Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda bir dev", "Spor"da Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı karelerini tercih etti.

Yavuz, AA muhabirine, Gazze'de insanlık tarihinin çok az rastladığı büyük bir vahşete tanık olunduğunu söyleyerek, "Fotoğraflardan anlaşıldığı üzere tamamen bir halkı yok etmeye, neslini tüketmeye yönelik bir soykırım girişimi olarak yasaklanmış mühimmatların kullanıldığı, beyaz fosforun kullanıldığı açık bir şekilde görülüyor." dedi.

Anadolu Ajansını çekilen fotoğraflar dolayısıyla tebrik eden Yavuz, "Özellikle bu fotoğrafların ileride açılacak uluslararası mahkemelerde delil niteliğinde olma özelliği de olacağı için kutluyorum. Bir kez daha bu vahşetin bir an önce durmasını, insanlığın, barışın kazanmasını temenni ediyorum. Bunun için de devletimiz elinden gelen gayreti sarf ediyor. Orada hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize rahmet diliyorum. İnanıyorum ki mazlumlar kazanacak." diye konuştu.

Yavuz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine değinerek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Depremin ilk gününden itibaren bölgede çalışmalara destek verdiklerini vurgulayan Yavuz, devletin ve şehrin tüm imkanlarını bölgeye taşıdıklarını, vatandaşların acılarını paylaştıklarını, oradaki sorunları çözmek için yoğun gayret sarf ettiklerini anlattı.

Yavuz, devletin büyüklüğünün, milletin yardım seferberliği ve dayanışma ruhunun bir kez daha görüldüğünü dile getirerek, "Acılarımızı sarmayı, tekrar ayağa kalkmayı bildik. Kısa zamanda kalıcı konutları da teslim ederek, orada hayatı normalleştirerek yolumuza devam edeceğiz. Hayatını kaybeden kardeşlerimizi geri getirmek mümkün değil. Bu yüzden depreme dayanıklı binalar yapmayı ihmal etmemeliyiz." ifadelerini kullandı.

"Anadolu Ajansı önemli bir kamu hizmeti görevini de icra ediyor"

Fotoğrafları seçmekte zorlandığını belirten Yavuz, "Anadolu Ajansı hem ulusal hem de uluslararası anlamda kendisini ispat etmiş ve önemli bir kamu hizmeti görevini de icra ediyor nitelikli personeliyle." dedi.

Yavuz, "Filenin Sultanları"nı başarılarından dolayı tebrik ederek, şöyle devam etti:

"Diğer taraftan TCG Anadolu ve savunma sanayisi alanında yapmış olduğumuz büyük bir değişim ve devrim var. İHA, SİHA'larda dünyadaki öncülüğümüz, diğer taraftan da TCG Anadolu ile yavaş yavaş uçak gemisi serüvenimiz de başlamış oluyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ve tam bağımsızlığını savunabilecek bir savunma sanayisine doğru gittiğimizi görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye buraya özel bir önem atfediyor. O yüzden başarılarla büyük bir kıvanç duyuyoruz, seviniyoruz. Özellikle fotoğrafları bu alanda seçmek istedik."

Çevre hassasiyetlerinin çok yüksek olduğunu, İzmit Körfezi'nde dip çamuru temizliği çalışmasının devam ettiğini kaydeden Yavuz, deniz anaları fotoğrafını seçerek çevreye olan duyarlığa dikkati çekmek istediğini anlattı.

Denizlerin kirletilmemesi gerektiğini vurgulayan Yavuz, "Temizlemeden önce kirletmemeyi tercih etmeliyiz. Nasıl Haliç'i temizlediysek Körfez'i de temizleyeceğiz. Masmavi Körfez'i inşallah İzmitlilere, Kocaelilere armağan etmiş olacağız." dedi.