Üye Girişi
Haberler

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Vali Yavuz, oy kullanacağı İzmit Ortaokulu'na eşi Selda Yavuz ile geldi. Yavuz ve eşi, 1103 No'lu sandıkta oylarını kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra okul bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Vali Yavuz, kentte 4 bin 739 sandıkta 1 milyon 533 bin 380 seçmenin oy kullanacağını söyledi.

Seçimin güven ortamında gerçekleşmesi, vatandaşların özgür iradesinin sandığa yansıması ve huzursuzluğa sebebiyet verilmemesi için 7 bin 87 güvenlik personelinin seçim için görevlendirildiğini aktaran Yavuz, "Bu konuyla ilgili Valiliğimizce çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiş ve tüm planlamalar yapılmıştır. Kocaeli'de 4 yıldır görev yapan bu şehrin valisi olarak Kocaeli'nin demokratik olgunluğa en fazla erişmiş şehirlerden biri olduğuna gönülden inanıyorum. Bugüne kadar yapmış olduğumuz seçimlerde neredeyse kayda değer bir olayın da meydana gelmediğini söylemek isterim. Yine beklentimiz aynı yöndedir." diye konuştu.

Yavuz, halkın iradesinin sandığa yansımasını önemsediklerini dile getirerek, kendilerine düşen görevin güven ve huzur içinde seçimin gerçekleştirilmesi olduğunu kaydetti.

Valilik olarak devletin birimleriyle bu konuyla ilgili hassas şekilde çalıştıklarını vurgulayan Yavuz, tüm süreci takip ettiklerini, herhangi bir sıkıntı olmaması için gayret göstereceklerini ifade etti.

Vali Yavuz, seçimin, Türk demokrasisine hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Kaynak: AA / Güncel

Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Antalya deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 31 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! Mahkumlar oy kullanabilir mi? Hükümlüler, hapistekiler oy kullandı mı? Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 31 Mart Pazar 2024? OY SAYIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde sayım saat kaçta başlayacak, sandıklar ne zaman açılacak? Seçim günü Pazar kuruluyor mu? Seçim günü Pazar yerleri açık mı, yapılıyor mu? Öğle arası oy kullanılır mı? Öğle arası saatinde oy kullanılıyor mu, sandıklar açık mı? Sandıklar saat kaça kadar açık? Seçimde kafeler açık mı? Bugün (31 Mart Pazar) kafeler açık mı, kapalı mı? Bugün kafeler saat kaçta açılacak, neden kapalı? Devlet Bahçeli'nin yüzü neden mor? Devlet Bahçeli'nin yüzündeki morluklar ve şişlikler neden var? Devlet Bahçeli hasta mı? Çanakkale'de deprem mi oldu? Az önce Çanakkale'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün Çanakkale'de deprem mi oldu? AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! 31 Mart AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler! Evlilik cüzdanı ile oy kullanılabilir mi? Evlenme cüzdanı ile oy kullanabilir miyim? YSK Açıkladı! Seçim hangi saatler arasında yapılacak? Seçim hangi saatte, kaçta sona erecek? OY HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILIR? Oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? Murat Kurum'un eşi kimdir? Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum kaç yaşında, ne işe yapıyor? Turgut Altınok kimdir? Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title