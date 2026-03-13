Haberler

Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 25 şüpheliden 18'i tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli merkezli 7 ilde gerçekleştirilen siber dolandırıcılık operasyonunda, gözaltına alınan 25 şüpheliden 18'i tutuklandı. Operasyon sırasında 105 milyon lira para hareketliliği tespit edildi.

Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahte ilanlar ile açık hatlar üzerinden telefonla görüşmeler yaparak birçok kişinin dolandırılmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 18'i cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 7'sine adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Operasyon

Polis ekipleri, 10 Martta Kocaeli merkezli İstanbul, Sakarya, Düzce, Kütahya, İzmir ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Aralarında örgüt elebaşı olan ve hakkında 81 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.A'nın da yer aldığı 23 zanlı yakalanmış, şüphelilerin hesaplarına 105 milyon 861 bin 637 lira para giriş çıkışı olduğu tespit edilmişti.

Operasyonda 29 telefon, 32 SIM kart, 2 tablet, 2 harddisk, kuru sıkıdan bozma silah ile 53 fişek ele geçirilmişti.

Soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

