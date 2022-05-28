Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Haberler

Kocaeli merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün Kocaeli'deki güncel yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kocaeli, İstanbul, Bursa, Ankara ve Balıkesir'de 21 Mayıs'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 6'sı Kocaeli'de örgütsel toplantı esnasında suçüstü olmak üzere toplam 19 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikametleri, iş yerleri ve araçlarındaki aramalarda, 29 bin 126 dolar, 3 bin 800 avro, 250 gram külçe altın, 12 kilogram külçe gümüş, 2 silahlı helikopter mühimmatı, "F" serisi 2 dolar, "A" serisi 1 dolar, "B" serisi 1 dolar, "L" serisi 1 dolar, sahte olduğu değerlendirilen 2 pasaport, başka kişilere ait kimlik fotokopileri ve fotoğraflar, örgüt elebaşına ait kitap ve kasetler ile zanlılara ait çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 16'sı adli kontrol tedbiri ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.