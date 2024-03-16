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Kocaeli Körfez Limanında Gemi Kazası: Vinçler Zarar Gördü

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir limanda, geminin çarpması sonucu devrilen vinçler zarar gördü. Olayda yaralanan olmazken, vinçlerde hasar oluştuğu tespit edildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir limanda, geminin çarpması sonucu devrilen vinçler zarar gördü.

Hong Kong bayraklı gemi, kılavuz kaptan nezaretinde limana yanaşırken yaptığı manevra sırasında vinçlere çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan olmazken, vinçlerde hasar oluştuğu tespit edildi.

Vali Seddar Yavuz, AA muhabirine, olayın, yabancı bandıralı bir geminin, limana yanaşırken vinçlere çarpması sonucu meydana geldiğini belirterek, ilk belirlemelere göre kazada yaralananın olmadığını söyledi.

Herhangi bir çevre kirliliğinin oluşmadığının değerlendirildiğini, incelemelerin devam ettiğini aktaran Yavuz, limanda çalışanlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli Körfez İtfaiye Çevre Kaza Ekonomi Güncel Haberler

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