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Kocaeli haberleri | Kocaeli'de bir kişiyi kesici aletle yaralayan 2 şüpheli tutuklandı

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Kocaeli haberleri | Kocaeli'de bir kişiyi kesici aletle yaralayan 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli gündem haberi | Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi kesici aletle yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi kesici aletle yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21 Ağustos'ta ilçede S.Y'nin kesici aletle yaralamasına ilişkin çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, olayın şüphelileri M.B.O. ve Y.A'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel

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