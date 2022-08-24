Kocaeli haberleri | Kocaeli'de bir kişiyi kesici aletle yaralayan 2 şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Kocaeli gündem haberi | Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi kesici aletle yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi kesici aletle yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21 Ağustos'ta ilçede S.Y'nin kesici aletle yaralamasına ilişkin çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, olayın şüphelileri M.B.O. ve Y.A'yı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Aktaş Kocaeli Güncel Haberler

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