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Kocaeli haberi: Kocaeli'de 9 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli haberi: Kocaeli'de 9 düzensiz göçmen yakalandı

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Kocaeli gelişmesine göre Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 9 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda Anadolu Otoyolu İzmit geçişinde durdurulan bir araçta 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan A.R.T. ile O.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Kadir Yıldız - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kocaeli Göçmen Güncel Haberler

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