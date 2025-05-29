Kocaeli'de Kaçakçılık Operasyonu: 21 Bin 600 Litre Sahte Yağ Ele Geçirildi

Kocaeli'de Kaçakçılık Operasyonu: 21 Bin 600 Litre Sahte Yağ Ele Geçirildi
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Kocaeli'de yapılan bir operasyonda, sahte yağ üretimi yaptığı tespit edilen bir iş yerinde 21 bin 600 litre sahte yağ ele geçirildi. İşletme sahibi M.K. gözaltına alındı.

KOCAELİ'de bir iş yerine yapılan operasyonda kaçakçılıkla mücadele kapsamında 21 bin 600 litre sahte yağ ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından il sınırları içerisindeki sanayi işletmelerinden topladığı atık madeni yağları arıtarak, ünlü markalara ait sahte kutu ve ambalajlara doldurmak sureti ile piyasaya sürdüğü tespit edilen M.K.'ye ait iş yerinde 27 Mayıs'ta arama yaptı. Aramada; piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olan sahte 21 bin 600 litre madeni yağ ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K.'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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