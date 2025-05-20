Kocaeli'de Gençlik Festivali'nde Filistin Bayrağı Aydınlatıldı

Kocaeli'de Gençlik Festivali'nde Filistin Bayrağı Aydınlatıldı
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Kocaeli'de düzenlenen gençlik festivali sırasında bungee jumping yapan bir kişi, 70 metre yükseklikte Filistin bayrağı açarak İsrail'in saldırılarına karşı protesto gerçekleştirdi.

KOCAELİ'de düzenlenen gençlik festivali kapsamında bungee jumping platformundan atlayan kişi yaklaşık 70 metre yükseklikte Filistin bayrağı açtı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında İzmit ilçesi Milli İrade Meydanı'nda bir dizi etkinlik düzenledi. Festivalde, bungee jumping platformundan atlayan kişi, İsrail'in saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla 70 metre yükseklikte Filistin bayrağı açtı.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "19 Mayıs'ta sadece bayramı değil, vicdanımızı da meydanlara taşıdık. Filistin için 'adalet' çağrımızı hep birlikte yükselttik. Çünkü gençlik sadece bayram kutlamaz; haksızlığa karşı da dimdik durur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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