Kocaeli'de annesinin emzirdiği bebek burnu kanadıktan sonra hayatını kaybetti - Haberler

Kocaeli'de annesinin emzirdiği bebek burnu kanadıktan sonra hayatını kaybetti
AA - Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde annesinin emzirdiği 3 aylık bebek, burnu kanadıktan sonra hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde annesinin emzirdiği 3 aylık bebek, burnu kanadıktan sonra hayatını kaybetti.
Gündoğdu Mahallesi'nde, 3 aylık bebeği Ö.A.K'yi emzirdikten sonra yanına yatıran anne, çocuğunun burnundan kan geldiğini ve hareketsiz yattığını fark etti.
Annenin yardım çağrısı üzerine evde bulunan eşinin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, bebeği hastaneye götürdü.
Bebek, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel