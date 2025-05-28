Kocaeli'de 76,5 Metrelik Balıkçı Gemisi Suya İndirildi

Kocaeli'de 76,5 Metrelik Balıkçı Gemisi Suya İndirildi
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Kocaeli'de imal edilen 76,5 metrelik balıkçı gemisi 'NB 29 Quantus' için suya indirme töreni düzenlendi. Törene Vali İlhami Aktaş ve Norveç Büyükelçisi Andreas Gaarder gibi önemli isimler katıldı.

Kocaeli'de imal edilen 76,5 metrelik balıkçı gemisi için suya indirme töreni düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, geminin serbest bölge limanında düzenlenen denize indirme törenine, Vali İlhami Aktaş'ın yanı sıra Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder, Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, KOSBAŞ Genel Müdürü Çiğdem Uğur, Kocaeli Bölge Liman Başkanı Erol Ekmekci, Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven, DEİK/Türkiye-Norveç İş Konseyi Başkanı Mehmet Selahattin Ünlü, NORSE Tersanecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Süngü, yönetim kurulu üyeleri ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, konuşmalar yapıldıktan sonra kurdele kesildi.

Ardından Kocaeli Serbest Bölgesinde (KOSBAŞ) faaliyetlerini sürdüren Norse Tersanesinin balıkçı gemisi "NB 29 Quantus" denize indirildi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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