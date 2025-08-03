Kocaeli'de 22 Bin Çocuğa Ücretsiz At Biniş Eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 1 yılda, 4-6 yaş arasındaki 22 bin 686 çocuğa ücretsiz at biniş eğitimi verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünce 4-6 yaş arası çocuklara yönelik "Atla Gel" sloganıyla ücretsiz binicilik eğitimi veriliyor.

Faaliyete kaydolan çocuklar, uzmanlardan 4 haftalık eğitim alıyor. Kocaeli Atlı Spor Merkezi'nde verilen eğitimlerde çocuklara at sevgisinin aşılanmasının yanında, at bakımı da öğretiliyor.

Binicilik sporunu sevdirmek ve hayvan sevgisini telkin etmek amacıyla sağlanan eğitimlerden 1 yılda 22 bin 686 çocuk faydalandı.

Faaliyetlerle erken yaşta atla tanışan çocuklarda sorumluluk, liderlik, disiplin, sağduyu, özgüven, doğa ve hayvan sevgisinin oluşmasına katkı sağlanıyor.

Kendilerinden büyük ve güçlü bir hayvanı kontrol etme becerisi kazanan çocuklar, biniş esnasında öğrenmeye devam ediyor. Faaliyetlerle katılımcıların fiziksel denge, kas, koordinasyon, motor sinir sistemi gelişimi destekleniyor.