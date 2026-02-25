Kocaeli'de piyasa değeri 10 milyon lira olan kaçak bitkisel macun ele geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde jandarma ekiplerince piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan kaçak bitkisel macun ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu, depo ve iş yeri olarak kullanılan bir imalathanede arama yapıldı.

Aramada, 1600 kilogram doluma hazır tank içerisinde bitkisel macun, 1400 adet satışa hazır bitkisel macun, 7 bin 400 etiket, 2 dolum makinesi, birer ambalaj ve paketleme makinesi ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünün piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon lira olduğu bildirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.