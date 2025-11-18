Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden Arıcılara Yüzde 50 Hibeli Arı Yemi Desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, arıcılığı güçlendirip, maliyetleri azaltmak amacıyla yüzde 50 hibeli arı yemi (beyaz şeker) desteği sağlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kırsal kalkınma destekleri kapsamında arıcılık başta olmak üzere birçok tarımsal alanda üreticilere yönelik teşvik programları sürdürülüyor.

Bal üretim sezonu dışında kolonilerin enerji ihtiyacını karşılamada önemli bir rolü olan arı yemi desteği, üreticilerin giderlerini azaltarak verimli ve kaliteli bal üretimine katkı sunuyor.

Bu yıl da devam ettirilen yüzde 50 hibeli beyaz şeker desteği, arıcılık sektörüne destek veriyor.

Yüzde 50 hibeli arı yemi desteğinden yararlanmak isteyen arıcılardan talepler alınmaya başladı. Başvurular, 2025 yılı Arıcılık Kayıt Sistemi belgesiyle Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı hizmet binasında yapılıyor.

Üreticilerin 21 Kasım Cuma günü mesai bitimine kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor. Katkı payını yatırarak dekontunu teslim edenlere arı yemleri aynı gün veriliyor.