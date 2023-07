Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 4 Yılda Yapılan Projeleri Anlattı

4 yılda yürütülen proje ve çalışmaları anlatan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Belediyenin ve bu milletin malını israf etmedik. Her kuruşunu yerli yerinde kullandık. Bugüne kadar 18,7 milyarlık bir yatırım gerçekleştirdik. Bin 297 tane eser ve hizmetin hayata geçirdik" dedi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerden bu yana geçen 4 yılda kente kazandırılan eser ve hizmetleri 14 Temmuz'da düzenlenen geniş katılımlı toplantıyla kamuoyuna aktaran Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bu kez Cumhur İttifakı paydaşlarının Kocaeli'deki temsilcilerine görevde bulunduğu sürede yapılan çalışmaları anlattı. Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya Cumhur İttifakı il başkanları, il yönetimleri, ilçe başkanları ve ilçe yönetimleri katıldı. Başkan Büyükakın, eser ve hizmetlerinin yer aldığı sunumu "Yerli Yerinde Hizmet ve Eser Dolu 4 Yıl" başlığı altında örneklerle anlattı. Programda konuşan Başkan Büyükakın, yola çıkarken beraber çalıştığı yol arkadaşlarını unutmadığını söyledi. Başarılarının ardındaki gerçek mimarlara yapılan çalışmaları paylaşmak için bu programın düzenlediğini söyleyen Başkan Büyükakın, "Liyakat her şeyi yerli yerine koymaktır. Başından beri her şeyi yerli yerine koymakla mükellefim. Bizim gözümüz, kulağımız vatandaşta ve yol arkadaşlarımızda oldu. Gerektiğinde sizlerle istişare ettik. Belediyenin ve bu milletin malını israf etmedik. Her kuruşunu yerli yerinde kullandık" diye konuştu.

"Millet için çalışıyoruz"

Sahaya çıkmadan önce bir planın olduğunu fakat sahaya çıkınca akışın değiştiğini anlatan Başkan Büyükakın, her zaman akışa göre değişiklikler yapıldığını dile getirerek, "Yerli yerinde iş yaparken bahaneler üretmedik. Müsilaj oldu, arıtma tesislerini ileri arıtma tesisi yaptık. Her şeyi zamanında ve usulünce gerçekleştirdik. Biz kamuoyu yoklamalarında da görüyoruz ki vatandaş belediye başkanlarından iş bekliyor. Biz de eser ürettik. Cumhurbaşkanımızın bize çok açık bir talimatı var. 'Tabii ki eser ve hizmet yapacaksınız ama asıl olan gönüllere girmektir' dedi. Biz de 'Asıl olan millettir' dedik ve millet için çalıştık. Millete hizmet eden milletin efendisidir. Biz millet için çalışıyoruz. Biz önce Allah'ın rızasını sonra milletin gönlünü kazanmak zorundayız. Milletin gönlüne girme hedefine sımsıkı bağlı kalarak 4 yıldır belediyecilik hizmeti ortaya koyduk" dedi.

"Kente cazibe merkezi kazandırıyoruz"

Cumhuriyet Bulvarı'nı anlatan Başkan Büyükakın, "Burası artık yürüyüş yolu değil. Burası artık başka bir mekan oldu. Oturulan, insanların sohbet ettiği, çocukların oynadığı bir cazibe merkezi. Şehir burada kentsel bir yaşam formu kazandı. Şehrin vizyonuna değer kattı. Milli İrade Meydanı da öyle olacak. Tamamen asfalt olan bir mekanı, insanların tüm fonksiyonları içinde bulacağı, yeşili de içine kattığımız bir meydan inşa ediyoruz. Sanat İhtisas Merkezi ile de yaşayan bir merkez kuruyoruz. Şehre cazibe merkezleri kazandırıyoruz. Millet bahçelerimizle ise kente nefes aldırıyoruz. 13 yeni semt parkları yaptık. Cımbızdere Mesire Alanı, Tatlıkuyu Vadisi Mesire Alanı 2 Etap ve Ataşehir Mesire Alanı tamamlandı. Sahil düzenlemeleri ve çevre düzenlemeleriyle de Kocaeli'nin dört bir yanını yemyeşil yaptık" diye konuştu.

"Körfez'den 8,5 ton çamuru temizleyeceğiz"

Çevreyle ilgili çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini dile getiren Başkan Büyükakın, Türkiye'nin en büyük çevre projesi İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği ile Marmara'nın yeniden hayat bulacağını söyledi. Başkan Büyükakın, "Burada yaptığımız inanılmaz bir iş. Körfez'in ölmemesi ve oksijen seviyesinin düşmemesi için bu proje hayati öneme sahip. Aslında çığır açan bir çalışma yapıyoruz. Körfez'den 8,5 ton çamuru temizleyeceğiz. Bu o bölgede balıkların tekrar yumurtlaması, balık çeşitliğinin artması, deniz yaşamının devam etmesi demek. Dip Çamuru Temizliği Projemiz, Türkiye'ye ve dünyaya örnek oluyor. 656 futbol sahası büyüklüğünde bir alanda yer yer 3 metre yer yer 5 metre yüksekliğinde çamur var. Bu çamuru aldığımızda İzmit Körfezi dev bir akvaryuma dönüşecek. Körfez'e gözümüz gibi bakıyoruz" şeklinde konuştu.

"Borçlu değil güçlü belediyeyiz"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin mali açıdan hiçbir endişesi kalmadığını vurgulayan Başkan Büyükakın, bugüne kadar 18,7 milyarlık bir yatırım gerçekleştirdik. Bin 297 tane eser ve hizmet hayata geçti. "Yerli yerinde 4 yıldır hizmet yapmaya devam ediyoruz. Hizmet ve proje üretme kapasitesi en güçlü belediyeyiz. Borçlu değil güçlü belediyeyiz" dedi.