Kocaali Kaymakamı Haluk Koç, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Kocaali Kaymakamı Haluk Koç, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Koç, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Kurtarıcı", Halil Fidan'ın "İçimdeki Çocuk" ve Evrim Aydın'ın "Aralıksız çalışma" fotoğraflarına oy veren Koç, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Mostafa Alkharouf'ın "Kanıt", Mustafa Hassone'nın "Fosfor", Ali Jadallah'ın "Son sığınak" ve "Anneye bakış" karelerini seçti.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde oyunu Ali İhsan Öztürk'ün "Vahşi kedi", Cem Teşkinoğlu'nun "Galata'da dolunay", Gerald Anderson'un "Çöpler arasında" karelerinden yana kullanan Koç, "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Ekside operasyon", Mustafa Kamacı'nın "Yalnızlığın resmi", Emin Sansar'ın "Zaman yolculuğu", Spor kategorisinde ise Emre Ayvaz'ın "Savunma duvarı" karelerini oyladı.

Birbirinden güzel fotoğraf kareleri arasında oy kullanmanın zor olduğuna değinen Kaymakam Koç, "Cumhuriyetimizle yaşıt olan Anadolu Ajansı'na bundan sonra yapacak olduğu çalışmalar için başarılar diliyoruz. Bugüne kadar başarılı çalışmalarla adından çokça bahsettiren Anadolu Ajansı'nın bundan sonra da bunu sürdüreceğine inanıyoruz." dedi.

Koç, güzel fotoğrafların çekilmesinde emeği geçenleri tebrik ederek, Anadolu Ajansı teşkilatına kolaylıklar diledi.