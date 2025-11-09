Kocaali'de Kadınlar Cennet Hurması ile Aile Bütçesine Katkı Sağlıyor

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kadınlar, özenle kuruttukları coğrafi işaret tesciline sahip cennet hurmalarını satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

İlçeye bağlı Bezirgan, Demiraçma ve Açmabaşı Mahallelerinde yaşayan 45 kadın, bahçelerinde yetiştirdikleri, halk arasında "cennet hurması" olarak bilinen meyveleri olgunlaşmadan topluyor.

Belediyenin girişimleriyle coğrafi işaret tescili alınan Kocaali hurmasını soyarak iplerle odun sobasının yanına asan kadınlar, meyveleri daha tatlı ve lezzetli hale gelmesi için kuzine sobasının sıcağında günlerce kurutuyor.

Açmabaşı Mahallesi'nde zaman zaman bir araya gelerek hurmaları birlikte soyan kadınlar, yaklaşık iki ay süren kurutma sürecinin ardından ürünleri, sosyal medya ve çevreleri aracılığıyla kilosu 500-600 liradan satıyor.

"Evimize küçük de olsa gelir sağlıyor"

Ailesi için kışlık çerez olarak başladığı hurma kurutma işini zamanla gelir kaynağına dönüştüren Sabriye Yıldırım, AA muhabirine, bu işe tamamen ev ortamında başladığını anlattı.

Başta sadece kendileri için üretim yaptıklarını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sonra arkadaşlar, akrabalar 'Bize de yap.' demeye başladı. Talep olunca fırsat buldukça üretmeye devam ettik. Evimize küçük bir gelir oluyor. Fazla zaman almıyor ama en zahmetli kısmı kurutma aşaması. Kurutma sürecinde soba çok önemli. Burası nemli bir bölge. O yüzden sobayı en az bir hafta, 10 gün boyunca gece gündüz yakmak gerekiyor. Sobayı söndürürsen ürün nemden, rüzgardan çürüyor, bütün emek boşa gidiyor."

Talep artması halinde üretimi büyütmeyi düşünebileceğini belirten Yıldırım, "Ben bunu şimdiye kadar ticari olarak yapmadım. Eşe, dosta, akrabaya veriyorum ama istersen bu iş büyütülür. Kurusu kilo başına bin liradan isteyenler var." ifadelerini kullandı.

Olgunlaşmış hurmalardan pekmez, kabuklarından ise sirke yaptığına değinen Yıldırım, meyvenin yeşil yaprağı dışında neredeyse hiçbir şeyinin çöpe atılmadığını sözlerine ekledi.

"Fazla isteyen oluyor ama yetiştiremiyorum"

Kurutma işini kısa sürede gelir kapısına dönüştürdüğünü belirten Günay Tunca, yoğun talep nedeniyle zaman zaman üretime yetişemediğini söyledi.

Ev ortamında sürdürdüğü kurutma sürecine ilişkin bilgi veren Tunca, "Satıyorum, güzel de müşterim var. Fazla isteyen oluyor ama yetiştiremiyorum. Zaman kalmayınca çok kurutamıyorum. En fazla 20-25 kilo hazırlayabiliyorum. Talep arttı ancak üretim kapasitesi sınırlı." dedi.