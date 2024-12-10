Kocaali'de Balıkçıların Bereketli Sezonu: 4 Ton Barbun ve İstavrit Avlandı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde denize açılan balıkçılar, bol miktarda barbun ve istavrit avladı.

Melen Ağzı bölgesinden tekneleriyle geceden Karadeniz'e açılan balıkçıların ağları barbun ve istavritle doldu. Yaklaşık 4 ton barbun ve istavrit, Kocaali, Karasu ve Düzce'nin Akçakoca ilçelerindeki tezgahlarda yerini aldı.

Balıkçılardan Semih Balcıoğlu, AA muhabirine, sezonun güzel ve bereketli geçtiğini, her ağa 40 ila 50 kilogram balık takıldığını söyledi.

Uğur Çelebi de sezonun ayın sonuna kadar devam edeceğini düşündüğünü anlatarak, "Güzel sezon geçiriyoruz. 500 kilogram barbun, 300 kilogram kadar da istavritimiz var. Balıkların fiyatları uygun, bol olduğu zaman barbunu kilosu 125, istavriti ise 75 liradan veriyoruz. Bunun dışında misafirlerimize, yazlıkçı müşterilerimize de veriyoruz. İnsanlar ucuz balık yesin diye mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinden gelen Ahmet Gürbüz de balığın her zaman bol çıkmadığını, çıktığı zaman ise tüm ağların dolduğunu kaydetti.

Balık satışı yapan Mürvet Köse ise bu sene sezonun bereketli geçtiğini, palamut, barbun, istavrit ve hamsinin bol olduğunu söyledi.