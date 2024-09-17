Kocaali'de Balıkçılar 10 Ton İstavrit Avladı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde denize açılan balıkçılar, 10 ton istavrit avladı.

Kocaali'de öğle saatlerinde "Ali Ağa" isimli tekneyle denize açılan balıkçıların yüzü, bol miktarda avladıkları istavritle güldü.

Avladıkları 10 ton istavriti kasalara istifleyen balıkçılar, akşam saatlerinde Melenağzı Limanı'na yanaştı.

Tekne kaptanı Ahmet Örs, AA muhabirine, sezonun bu sene bereketli geçeceğini belirterek, "Geçtiğimiz sezonlarda böyle balık tutulmadı. O yüzden bu sene çok güzel geçecek." dedi.

Bu kadar istavrit avlamayı beklemediklerini dile getiren Örs, "10 ton balık tutuldu. İstavritler çok güzel, boyları kurtarıyor. Çok şükür Allah'ımıza." diye konuştu.