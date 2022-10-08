Bakan Koca'dan tıp öğrencileri için ücret açıklaması: Aylık ödemeler net asgari ücret seviyesine çıkarılacak Güncel Haberler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, intörn doktorlar ve diş hekimliği 5'inci sınıf öğrencilerine yapılan ödemelerin asgari ücret düzeyine çıkarılmasına ilişkin yasa teklifinin Meclis'e sunulduğunu açıkladı. Koca, "İyi haberi sabaha kalmadan siz de arkadaşlarınıza verin." sözleri ile Twitter hesabından öğrencilere seslendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, intörn doktorlar ve diş hekimliği 5'inci sınıf öğrencilerine yapılan ödemelerin asgari ücret düzeyine çıkarılmasını ilişkin yasa teklifinin Meclis'e sunulduğunu söyledi. Bakan Koca, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İntörn Doktorlar ile Diş Hekimliği beşinci sınıf öğrencilerinin aylık ödemelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını içeren torba yasa teklifi Meclis'e sunuldu. İyi haberi sabaha kalmadan siz de arkadaşlarınıza verin." Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Fahrettin Koca Asgari Ücret Ekonomi Güncel Haberler

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