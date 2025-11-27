Koç Üniversitesi 10. Bilim Madalyası'nı Prof. Dr. Ufuk Akçiğit'e Verdi

KOÇ Üniversitesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen 'Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası' ödülü sahibini buldu. 2025 yılında, Chicago Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ufuk Akçiğit ödüle layık görüldü.

Koç Üniversitesi tarafından bilimin gelişmesini teşvik etmek amacıyla düzenlenen 'Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası' ödül töreninin bu yıl 10'uncusu düzenlendi. Geçtiğimiz yıllarda fen, mühendislik, tıp, sosyal bilimler, insani bilimler, hukuk, iklim ve enerji alanlarına odaklanılırken bu sene yine sosyal bilimler alanı içerisinde yer alan sosyoloji ve uluslararası ilişkiler konusuna odaklanıldı. Evrensel bilgi birikimine üst düzey katkıda bulunmuş 50 yaşını aşmamış bilim insanlarına verilen ödülün bu yılki sahibi Chicago Üniversitesi Ekonomi bölümü'nden Prof. Dr. Ufuk Akçiğit oldu. Beşiktaş'ta düzenlenen törende Prof. Dr. Ufuk Akçiğit'in ve Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti konuşma yaptı. Madalya, Prof. Dr. Akçiğit'e ekonomi bilimine uluslararası düzeyde öncü katkıları ve özellikle inovasyon verimlilik girişimcilik, gelir dağılımı ve sosyal mobilite alanlarındaki teorik ve ampirik çalışmalarıyla bilime katkısına istinaden takdim edildi.

'HEDEFİMİZ 5-10 YIL İÇERİSİNDE İLK 100'E ALMAK'

Koç Üniversite Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti, "Bazı olgulara bakarsanız, üniversitemizin görece kısa zamanda, Times Higher Education dediğimiz uluslararası bir sıralama sisteminde şu an Türkiye'de 301 ile 350 bandında birinci durumda. Bu dünyadaki ilk yüzde 10'luk dilime denk geliyor. Hedefimiz bunu ileride 5-10 yıl içerisinde ilk 100'e almak. Aynı zamanda, disiplinler arası çalışmada üniversitemizin çok büyük bir kültürü var. Yüzde 45 fakültemiz 5 ve daha fazla alanda çalışıyor. Bu da demektir ki, birçok disiplinler arası çalışma yaparak araştırmalarında büyük katkılarda bulunuyor ve bu alanda Dünya'da 28'inciyiz, Asya'da da bu konuda ilk 10 üniversite arasındayız. Dolayısıyla, disiplinler arası çalışma kültürümüz dünyada tanınmakta" dedi.

'200'ÜN ÜZERİNDEKİ ÜNİVERSİTENİN 27'Sİ BAŞARILI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA BAŞARI ORTAMI SAĞLIYOR'

Koç Üniversite Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti, "YÖK, araştırma üniversitesi kavramını ilk defa Türkiye'ye 5-10 yıl içerisinde getirdi. Tanım olarak 27 üniversitemizi araştırma üniversitesi kategorisine soktu. Biz de onlardan birisiyiz. Bu güzel bir gelişme, çünkü araştırma üniversitelerinin olması daha önemli ama 200'ün üzerindeki üniversitenin yalnızca 27'si araştırmaya odaklı ve başarılı eğitim ve araştırma başarı ortamı sağlıyor" diye konuştu.

'BAŞARI HİKAYESİNİN ARKASINDA HER ZAMAN BİLİM VE GÜÇLÜ ÜNİVERSİTELERİ VAR'

Ödül'e layık görülen Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, "Burada bir hikaye varsa öncelikle yaptığımız araştırmalarda hep gördüğümüz başaran ülkelerde hiçbir zaman zayıf üniversiteler görmüyorsunuz. Başarı hikayesinin arkasında her zaman bilim ve güçlü üniversiteler var ve onun da tabii ki oluşabilmesi ancak fedakarlıklarla oluyor. O yüzden Koç ailesine, Rahmi Bey'e, Semahat Hanım'a, Vehbi Bey'e sonsuz teşekkürler. Bu hikayede şu anda sahnedeyim, ben görünüyorum ama bu işin arkasında çok fazla görünmez kahraman var. Asıl gerçekten onların emeği var. Dediğim gibi az önce aldığım ödül benden çok o görünmez kahramanlara gitsin. Hepinize çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

PROF. DR. UFUK AKÇİĞİT KİMDİR

Almanya doğumlu Türk ekonomist ve akademisyen Ufuk Akçiğit, 2020 yılından beri Chicago Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde profesör olarak görev yapıyor. Küçüklüğünden itibaren matematik ve ekonomiye ilgi duyan Akçiğit, lisans eğitimini Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde tamamladı. Yenilik girişimcilik ve ekonomik büyüme alanlarını birleştiren araştırmalarıyla öne çıkıyor. Büyük ölçekli firma verilerini ve makroekonomik modelleri kullanarak fikirlerin ve politika tercihlerinin uzun vadeli refah üzerindeki etkilerini inceliyor. IMF Dünya Bankası ve OECD gibi uluslararası kurumlara büyüme stratejileri konusunda danışmanlık yapan Akçiğit üretkenlik, inovasyon ve kapsayıcı kalkınma konularında hem ulusal düzeyde öncü bir bilim insanı olarak çalışmalarını sürdürüyor.