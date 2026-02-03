Haberler

Antalya Ticaret Platformu KOBİ'ler için yeni proje başlattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Ticaret Platformu, küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet gücünü artırmak için yeni bir proje başlattı. Proje, dijital altyapı destekleri ve ihracat odaklı işbirlikleri ile KOBİ'leri uluslararası arenada daha güçlü hale getirmeyi amaçlıyor.

Antalya Ticaret Platformu (ATİP) Başkanı Emrah Nas, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) rekabet gücünü artırmayı hedefleyen yeni proje başlattıklarını bildirdi.

Nas, yaptığı yazılı açıklamada, KOBİ'lerin sadece yerel pazarda değil, ulusal ve uluslararası arenada da güçlü bir aktör haline gelmesi gerektiğini belirtti.

Bu kapsamda eğitim programları, dijital altyapı destekleri ve ihracat odaklı işbirliklerinin hayata geçirilmesinin önemine işaret eden Nas, "Türkiye'nin üretim gücünün temelinde KOBİ'ler yer alıyor. Bizim hedefimiz, Antalya'dan yola çıkarak bu gücü ulusal ölçekte daha görünür ve daha etkin hale getirmek. Dijital ticaret ve e-ihracat alanında atılacak adımlar, işletmelerimizin dünyaya açılan kapısı olacak." ifadelerini kullandı.

Nas, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak projeler yürütüleceğini de kaydetti.

Proje kapsamında, işletmelere yönelik e-ticaret altyapısı kurulumu, uluslararası pazar araştırmaları, ihracat mevzuatı bilgilendirmeleri ve dijital pazarlama eğitimleri gibi başlıklarda destek verilmesi planlanıyor.

Ayrıca farklı şehirlerde düzenlenecek ticaret buluşmalarıyla, üretici ve alıcıların bir araya getirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

Heidi Klum'un çıplak illüzyonlu elbisesi "Yok Artık" dedirtti
Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
İş insanı Musa Toykar'ın sır ölümü! Yangın merdiveninde hareketsiz bulundu

İş insanının sır ölümü! Yangın merdiveninde hareketsiz bulundu