Klasik Otomobil Tutkunlarından Prostat Kanseri İçin Farkındalık Etkinliği

İzmir'de klasik otomobil tutkunları, erkek sağlığı ve prostat kanseri konusunda farkındalık oluşturmak için "Seçkin Beyefendiler Sürüşü" (The Distinguished Gentleman's Drive) düzenledi.

Gaziemir ilçesindeki Fuar İzmir'de bir araya gelen klasik otomobil tutkunları, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Alsancak ve Altınyol'u kullanarak Karşıyaka ilçesindeki bir alışveriş merkezine kadar sürüş gerçekleştirdi.

Grup adına açıklama yapan Egemen Atkaya, etkinliğin küresel bir organizasyon olduğunu, İzmir'de ilk kez yapıldığını söyledi.

Sürüşün, sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirten Atkaya, "Etkinlik erkek ruh ve fiziksel sağlığına dikkati çekmek için yapılıyor. Movember isimli bir kuruluşa bağışlar yapılıyor. Bu bağışlar da belli kliniklere gidiyor. Etkinlik, İzmir'in dışında Türkiye'de İstanbul, Ankara ve Antalya'da yapılıyor. Türkiye rekoru kırmış durumdayız. En kalabalık grubuz, 70 otomobil olduk." dedi.

Şeref Can Akman ise 32 yaşında olduğunu, 1969 model Anadol marka klasik otomobiliyle sürüşe katıldığını dile getirdi.

Akman, erkek hastalıklarına dikkati çekmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Etkinliğe katılan sürücüler, takım elbise giydi.