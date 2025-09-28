Klasik Otomobil Tutkunları Prostat Kanserine Farkındalık İçin Sürüştü

Prostat kanserine ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla Ankara'dan başlayıp Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde sona eren "Seçkin Beyefendiler Sürüşü" (The Distinguished Gentleman's Drive) klasik otomobil tutkunlarını bir araya getirdi.

Klasik otomobil kulübü "Riders and Brothers" tarafından düzenlenen etkinlikte 50'ye yakın farklı klasik otomobil yer aldı.

Erkek sağlığı ve prostat kanseri konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen, şık ve dönem tarzlarına uygun giyimleriyle dikkati çeken grup, Ankara'nın Etimesgut ilçesinden konvoy oluşturarak Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine hareket etti.

Riders and Brothers üyesi Akın Alsancak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin dünya genelinde 64 ülke ve 205 şehirde organize edildiğini söyledi.

Etkinliğin Ankara ayağını kulübün üstlendiğini aktaran Alsancak, şu bilgileri verdi:

"Yaklaşık 50 araçla Ankara'dan başlayıp Sivrihisar'a kadar bir sürüş yapacağız. 'Seçkin Beyefendiler Sürüşü' olarak geçen bu sürüş erkek sağlığına ve prostat kanserine farkındalık oluşturmak amacıyla düzenleniyor. Burada yer aldığımız için çok mutluyuz. 'Seçkin Beyefendiler' dediğimiz için katılımcıların araçlara uygun şık giyimler tercih etmesi ve 40 yaş üstü araçlarla katılması gibi zorunlulukları olan bir organizasyon."

Alsancak, etkinlikte farkındalığı ön planda tutmayı amaçladıklarını ve katılımcıların buna yönelik bağışta bulunduklarını vurguladı.

Sürüş programına ilişkin de bilgi veren Alsancak, "Sürüşümüzde konvoy halinde ilerliyoruz. Kurallara uyma açısından özverili davranmamız gerekiyor. Polatlı'da müze gezisi yapacağız. Orada etkinliğimiz olacak ardından, Sivrihisar'da güzel bir etkinlik ve dönüş yoluyla sürüşü tamamlayacağız. Çok heyecanlıyız, çok güzel bir sürüş olmasını ve bunu tüm dünyanın duymasını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Olabildiğince eski dönemlere uygun giyinmeye çalıştık"

Eşi ve oğlu ile etkinliğe katılan Alparslan Saygılı da 2010'dan beri kulübün üyesi olduğunu ve 1967 model otomobiliyle sürüş yapacağını söyledi.

Klasik otomobil severler olarak güzel bir amaç için sürüşe çıkacaklarını dile getiren Saygılı, "Gerçekten güzel bir amaç için güzel kıyafet ve arabalarla yapılan bir etkinlik. Bu tarz etkinliklerin hepsini ailemle yapmaya çalışıyorum." dedi.

Nişanlısı ile sürüşte yer alan Nazlı Özel ise klasik otomobillerle tarihi ve sağlık farkındalığını bir araya getiren bir etkinlikte yer almanın heyecan verici olduğunu ifade ederek, "Etkinliğe uzun süredir hazırlanıyoruz. Saatim ve eldivenlerim babaanneme ait. Olabildiğince eski dönemlere uygun giyinmeye çalıştık." diye konuştu.

Etkinliğin katılanlardan Ekin Özel de çocukluğundan beri babasının etkisiyle klasik otomobillere ilgi duyduğunu belirterek, "Bu etkinliğe 3 aydır hazırlanıyoruz, giyimimiz için çok uğraştık. Klasik otomobillerle, eski şarkılarla ve bu giysilerle sanki o dönemlere gidiyor gibi hissediyoruz. Sürüş için çok heyecanlıyız." diye konuştu.