Hazır yemek sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) şubesinin 100 milyon lira dolandırılmasına ilişkin İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, şirketin Kıbrıs yöneticisi B.D.'nin (36) kendi hesaplarına gönderilmesini sağladığı parayı, akrabalarının hesapları arasında dolaştırarak izini kaybettirdiği ve komisyonlarını aldıktan sonra tekrar B.D.'ye geri gönderdikleri belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hazır yemek zincirlerini bünyesinde barındıran şirketin KKTC şubesinin dolandırıldığı yönündeki şikayet üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şirketin yetkili Kıbrıs operasyonlarını yönetmesi için gönderdiği B.D.'nin işe girdikten bir ay sonra sahte evraklar düzenleyerek çalıştığı şirketin almadığı hizmetleri almış gibi göstererek suç ortaklarının hesaplarına para göndermesini sağladığı tespit edilmişti. Dolandırıcılık yapılan paranın 99 milyon 374 bin lira olduğu tespit edilmişti. Gözaltına alınan B.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlenen 11 şüpheli İstanbul, Hatay, Siirt ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin yönetici B.D.'nin kendilerine gönderilmesini sağladığı paraları, akrabalarının üzerine olan hesaplar arasında dolaştırarak izini kaybettirmeye çalıştıkları ardından komisyonlarını alarak tekrar Kıbrıs'ta bulunan B.D.'ye gönderdikleri iddia edildi. Yapılan incelemede şüphelilerin dolandırdıkları paranın 30 milyon lirasını komisyon olarak aldıkları geri kalan parayı ise B.D.'ye gönderdikleri öğrenildi. Çalışmalar kapsamında Kıbrıs'ta tutuklu olan şirket yöneticisi B.D.'nin dolandırıcılık parasın 14 milyon lirasını bahis sitelerinde harcadığı tespit edildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı