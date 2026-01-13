KKTC'de Ana Muhalefet CTP'nin Genel Başkanı Sıla Usar İncirli Ankara'da

(ANKARA) - KKTC'deki ana muhalefet partisi olan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)'nin Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Dışilişkiler Sekreteri ve Girne Milletvekili Fikri Toros ve CTP Eğitim Sekreteri ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi Feriha Tel ile birlikte çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli'nin, üç gün sürecek Ankara ziyareti için CTP'nin resmi internet sitesinden yazılı açıklama yapıldı. Ziyarette İncirli'ye CTP Dışilişkiler Sekreteri ve Girne Milletvekili Fikri Toros ve CTP Eğitim Sekreteri ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi Feriha Tel'in eşlik ettiği belirtildi. Açıklamada, "13 Ocak-16 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Ankara ziyareti kapsamında CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli'nin, siyasi ve diplomatik çevrelerle görüşmeler yapması, konferans vermesi ve basın mensubuyla bir araya gelmesi planlanıyor" denildi.

İncirli'nin Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) bünyesinde düzenlenecek " Kıbrıs'ta Yeni Dönem" başlıklı bir konferansta konuşmacı olacağı belirtildi. Konferansta Kıbrıs'ta barış tesisi süreci, ekonomik alanlarda yaşanan gelişmeler ve bu alanlarda karşı karşıya kalınan yapısal ve siyasal zorluklar ele alınacak ve CTP'nin önümüzdeki döneme ilişkin çözüm perspektifleri bütünlüklü ve kapsamlı bir çerçevede değerlendirileceği bildirildi.