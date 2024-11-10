Kızlarının İçin Başladı, Yarış Atı Yetiştiriciliğine Ulaştı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kızlarının binmesi için aldığı atla yetiştiriciliğe başlayan Murat Azizoğlu'nun çeşitli illerdeki hipodromlara gönderdiği taylar yarış atı olarak pistlerde boy gösteriyor.

Uluslararası lojistik firmalarda yöneticilik yapan 3 çocuk babası Murat Azizoğlu, 10 yıl önce kızlarının binmesi için at aldı. Zaman içinde atlara sevgisi artan Azizoğlu, profesyonel yarış atı yetiştiriciliğine başladı.

Yetiştirdikten sonra çeşitli illerdeki hipodromlara gönderdiği tayları pistlerde başarılara imza atan Azizoğlu'nun en büyük isteği, Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927'den bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nda yer alacak at yarışları yetiştirmek.

Azizoğlu, AA muhabirine, binmek için severek aldıkları atla başlayan serüvende çiftliklerini profesyonel ve kurumsal üretim tesisi haline getirdiklerini söyledi.

Gününün büyük kısmını çiftlikte geçirdiğini anlatan Azizoğlu, kızları çiftlikte ata binsinler diye başlayan süreçte damızlık vasfı kazandırıldıktan dişi atlardan devlet harasında üretilen taylardan Türkiye'nin birçok yerindeki hipodromlarda profesyonel yarış atları yetiştirildiğini öğrenince araştırmalar yaptığını aktardı.

"Yarış kazanmaları bizi çok mutlu ediyor, insanın evladı gibi oluyorlar"

Azizoğlu, damızlık belgesini çıkardıktan sonra İzmit'teki aşım istasyonunda çiftleştirme işlemiyle ilk tayının dünyaya geldiğini belirterek, "Binmek için severek aldığımız atımızla çiftliğimizi profesyonel ve kurumsal üretim tesisi haline getirdik. Çok severek yapıyorum, çiftliğe her gün enerjim bir önceki güne göre daha artarak geliyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin 9 ilindeki hipodromlara gönderdiği tayların profesyonel yarış atı haline geldiğine değinen Azizoğlu, daha sonra Veliefendi'ye, Kartepe'ye, Elazığ'a, Adana ve Antalya'ya yarış atı adayı olarak yolladıklarını ifade etti.

Azizoğlu, yarış kazanmalarının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"İnsanın evladı gibi oluyorlar. Hayvan sevgisiyle başlayıp daha sonra kurumsal ve profesyonel anlamda üretim tesisi haline getirdiğimiz çiftliğimizdeki yarış atlarımız, bugüne kadar 300 yarıştan 160'ında tabelaya girdiler. Bu benim için çok büyük başarı. Yüzde 60'ın üzerinde oranla yetiştiricilik yapmak beni çok mutlu etti. 4 damızlık anne atım var, yavrularını büyütüyorlar. Bundan sonraki hedefim Türkiye'nin en büyük yarışı olan Gazi Koşusu'na tay yetiştirmek. Bir at yetiştiricisinin en büyük hedefi budur."

"Atlarla vakit geçirmek hem psikolojik hem fiziksel olarak iyi geliyor"

Azizoğlu'nun 17 yaşındaki kızı Ceylin Azizoğlu, at sevgisinin 10 yıl önce gittikleri tatilde midilli severek başladığını belirtti.

Tatil dönüşü at almaya karar verdiklerinde amaçlarının yarış atı yetiştirmek olmadığını söyleyen Azizoğlu, daha sonra atlara karşı içlerindeki sevginin gelişerek bugünlere geldiklerini dile getirdi.

Ceylin Azizoğlu, atların bakımını genellikle babasının yaptığını, kendisinin de yardımcılığını üstlendiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Atlarla vakit geçirmek hem psikolojik hem fiziksel olarak bize çok iyi geliyor. İlk kazandığımız yarış, bizim için çok farklı bir duyguydu. Her şeyin ilkiydi. Verdiğimiz emeklerin karşılığını almaya başladık. Televizyondan izlediğimde çok duygulanmıştım, o an kamera babamı çekiyordu. Babam da biz de çok mutluyduk, insanlar bizi arayıp tebrik ediyorlardı. Tarif edilemez bir duyguydu. Verdiğimiz emeğin karşılığını almak bizim için çok güzel."