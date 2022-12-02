Kızlarına cinsel istismardan yargılanan babaya indirimsiz 70 yıl hapis

İZMİR'de, kızları N.B. ile N.B.'ye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan R.B. (39), cezasında indirim uygulanmaksızın, 70 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

İzmir'de geçen yıl N.B., jandarmaya giderek kendisinin ve kardeşinin, babaları R.B.'nin cinsel istismarına uğradıklarını söyledi. İhbarla harekete geçen ekipler, R.B.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda, küçük kız N.B.'nin odasındaki çöp kovası içinde gebelik testi kutusu ve prezervatif ambalajı ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından R.B., tutuklandı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede mağdurların ifadelerine yer verildi. Küçük kardeş N.B.'nin, Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) verdiği ifadede, ilk eylemin 5'inci sınıfa giderken gerçekleştiğini daha sonra da artarak devam ettiğini söylediği belirtildi. N.B.'nin, daha sonra R.B.'nin prezervatif kullanarak istismarda bulunduğunu, beraber eczaneye giderek aspirin, prezervatif ve gebelik testi aldıklarını söylediği de iddianamede yer aldı. Büyük olan N.B.'nin de yaklaşık 1 yıl önce babasının istismarına uğradığını söylediğine iddianamede değinildi. N.B.'nin odasında bulunan masanın altındaki çöp kovasında gebelik testi kutusu ve prezervatif ambalajı ele geçirildiği de iddianamede yer aldı. R.B.'nin eylemleri gerçekleştirdiği sırada N.B.'nin 12, ablası N.B.'nin ise 17 yaşında olduğuna vurgu yapıldı.

Savunmaların ardından karar açıklandı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, küçük çocuk N.B. yönünden sanığı 'organ sokmak suretiyle nitelikli cinsel istismar' suçundan 20 yıl hapse çarptırırken, mağdurun öz kızı olması nedeniyle ceza, 30 yıla çıkarıldı. Olayın zincirleme olarak meydana gelmesi nedeniyle de ceza, 45 yıla çıkarılıp, ilgili yasa gereği 30 yıldan fazla olmayacağı için tekrar 30 yıl hapse çevrildi. Sanık, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan ise 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, diğer mağdur N.B. yönünden ise sanığı 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Eylemi öz kızına işleyen sanığın cezası, 18 yıla çıkarıldı. Sanığa 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 9 yıl hapis verildi. Sanık R.B.'ye toplam 70 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, indirim hükümleri de uygulanmadı.