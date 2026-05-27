Mardin Kızıltepe'de hayvan pazarında bayram yoğunluğu

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde hayvan pazarında hareketlilik yaşandı. Besiciler satışların geçen yıla oranla düştüğünü belirtirken, vekaletle kurban kesiminin tercih edildiğini ifade etti.

Kurban Bayramı'nın 1'inci gününde de hayvan pazarlarında hareketlilik devam etti. Besiciler, sabah saatlerinden itibaren hayvan pazarında yerini aldı. Sıkı pazarlık sonrası kurbanlık alan İzzettin Özcan, "Kurbanlık için toklu aldım. 18 bin liraya aldım. Fiyatı normaldir, çok da değildir, az da. Herkesin bayramını kutluyorum" dedi.

'SATIŞLAR GEÇEN YILA ORANLA DÜŞTÜ'

Besici Abdulkadir Tarhan da satışların geçen yıla düştüğünü belirterek, "Bu sene satışlar iştahsız. Alıcı pek yok, satıcı da zaten perişan durumda. Geçen yıl daha iyiydi. Küçükbaş hayvan fiyatlar 8 bin liradan başlıyor 20 bin liraya kadar çıkıyor. Koçlar ise 25'ten başlıyor 30'a kadar çıkıyor. Bütün Müslümanların bayramını kutlar, hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ederiz" diye konuştu.

Kurbanlıklarının satılmadığını ifade eden Nurullah Esen ise "İnsanlar eskisi gibi kurbanlık almıyor. Bunun birçok nedeni var ama bir neden de özellikle Afrika'da insanlar aç olduğu için vekalet yoluyla oralarda kestiriyorlar. Türkiye'ye göre daha uyguna geldiği için insanlar oraları tercih ediyorlar" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
