Kızılcahamam'da 40 Yıl Aradan Sonra Çeltikçi Pirinci Yeniden Üretime Geçiyor

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde "Çeltikçi pirinci" olarak bilinen yerli pirinç, yaklaşık 40 yıl aradan sonra yeniden toprakla buluşuyor.

Geçmişte Çeltikçi Mahallesi'nde yaygın olarak yetiştirilen, lezzetiyle hem bölge hem de çevre illerden tercih edilen ancak değişen tarım koşulları ve su kaynaklarındaki azalma gibi nedenlerle üretimi duran pirincin, Kızılcahamam Belediyesinin öncülüğünde başlatılan projeyle tekrar hayat bulması hedefleniyor.

Yaklaşık 40 yıl aranın ardından çeltik üretiminin yeniden canlandırılması için belediye tarafından sulama altyapıları gözden geçirildi, toprak analizleri yapıldı ve üreticilere teknik destek sağlandı.

İlk etabında deneme amaçlı ekim yapılan projede alınacak olumlu sonuçlara göre üretimin genişletilmesi planlanıyor.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çeltikçi pirinci, bu bölgenin hafızasında, toprağın belleğinde yer eden bir değerdir. Yıllar sonra bu değeri yeniden gün yüzüne çıkarmak, sadece tarımsal faaliyet değil aynı zamanda kültürel uyanıştır. Geçmişin izini sürerek geleceğe daha güçlü bir Kızılcahamam bırakmak istiyoruz. Emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.